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Турецкие следователи выясняют причины смерти российского туриста

В турецкой Анталье обнаружено тело российского туриста.

В турецкой Анталье обнаружено тело российского туриста. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются, сообщает портал Turizm News.

По информации издания, инцидент произошел в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители заметили в саду трехэтажного жилого дома мужчину, который не подавал признаков жизни, после чего обратились в экстренные службы.

Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. После этого тело было направлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

Как утверждает Turizm News со ссылкой на материалы следствия, россиянин прилетел в Анталью через местный аэропорт 10 июня. Его тело обнаружили спустя 12 дней после прибытия в Турцию.

В настоящее время тело находится в морге Института судебной медицины Антальи, где специалисты проведут вскрытие и необходимые экспертизы.

Турецкие правоохранительные органы продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Официальные выводы о причинах смерти мужчины пока не опубликованы.

По данным местных служб, территория, где было найдено тело, была обследована следователями после получения сообщения от очевидцев. Результаты судебно-медицинской экспертизы должны стать ключевым элементом в установлении причин и обстоятельств гибели российского туриста.

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