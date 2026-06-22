Турецкие следователи выясняют причины смерти российского туриста

В турецкой Анталье обнаружено тело российского туриста. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются, сообщает портал Turizm News.
По информации издания, инцидент произошел в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители заметили в саду трехэтажного жилого дома мужчину, который не подавал признаков жизни, после чего обратились в экстренные службы.
Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. После этого тело было направлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.
Как утверждает Turizm News со ссылкой на материалы следствия, россиянин прилетел в Анталью через местный аэропорт 10 июня. Его тело обнаружили спустя 12 дней после прибытия в Турцию.
В настоящее время тело находится в морге Института судебной медицины Антальи, где специалисты проведут вскрытие и необходимые экспертизы.
Турецкие правоохранительные органы продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Официальные выводы о причинах смерти мужчины пока не опубликованы.
По данным местных служб, территория, где было найдено тело, была обследована следователями после получения сообщения от очевидцев. Результаты судебно-медицинской экспертизы должны стать ключевым элементом в установлении причин и обстоятельств гибели российского туриста.
Читайте также: 34 телефона в штанах: полиция задержала вора на фестивале.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.