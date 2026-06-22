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У осужденного за госизмену эстонского политика Петерсона случился инсульт

Политика доставили в больницу в Таллине.

Источник: Аргументы и факты

Лидер эстонского движения Koos («Вместе») Айво Петерсон, осужденный за госизмену, был госпитализирован в больницу Таллина из-за инсульта, сообщил член правления партии Игорь Хопп.

«20 июня Петерсона экстренно доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу причиной госпитализации стал инсульт», — пишет Postimees со ссылкой на политика.

Хопп сообщил, что врачи оценивают состояние Петерсона как стабильное, однако у пациента возникли серьезные нарушения речи. Возле палаты осужденного постоянно дежурит охрана.

Ранее сообщалось, что Вируский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремного заключения жителя Нарвы по обвинению в якобы шпионаже в пользу России.