У осужденного за госизмену эстонского политика Петерсона случился инсульт

Лидер эстонского движения Koos («Вместе») Айво Петерсон, осужденный за госизмену, был госпитализирован в больницу Таллина из-за инсульта, сообщил член правления партии Игорь Хопп.
«20 июня Петерсона экстренно доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу причиной госпитализации стал инсульт», — пишет Postimees со ссылкой на политика.
Хопп сообщил, что врачи оценивают состояние Петерсона как стабильное, однако у пациента возникли серьезные нарушения речи. Возле палаты осужденного постоянно дежурит охрана.
Ранее сообщалось, что Вируский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремного заключения жителя Нарвы по обвинению в якобы шпионаже в пользу России.