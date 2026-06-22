Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кушве ввели режим ЧС после повреждения смерчем 89 домов

В Кушвинском муниципальном округе Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий смерча. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального департамента информационной политики.

Источник: Life.ru

Спасатели устраняют последствия смерча в Кушве. Видео © MAX / ГУ МЧС по Свердловской области.

Стихия повредила кровли 89 частных жилых строений, здания детского сада и школы. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы.

Из соображений безопасности подачу газа временно прекратили. Водоснабжение к настоящему моменту восстановлено, однако не исключены кратковременные перебои.

В ведомстве заявили: «На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации». Решение позволяет оперативно задействовать ресурсы для ликвидации последствий.

Сейчас на месте работают комиссии по оценке ущерба. Специалистам предстоит зафиксировать масштаб разрушений и определить перечень восстановительных мероприятий.

Местные власти приступили к организации помощи жителям, чьи дома оказались повреждены. В приоритете — скорейший ремонт крыш и возобновление безопасного газоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча. Стихия затронула город Кушва, а также части Верхней Туры, посёлка Баранчинский и сёл Большая Лая и Малая Лая.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше