В Кушве ввели режим ЧС после повреждения смерчем 89 домов

Спасатели устраняют последствия смерча в Кушве. Видео © MAX / ГУ МЧС по Свердловской области.
Стихия повредила кровли 89 частных жилых строений, здания детского сада и школы. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы.
Из соображений безопасности подачу газа временно прекратили. Водоснабжение к настоящему моменту восстановлено, однако не исключены кратковременные перебои.
В ведомстве заявили: «На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации». Решение позволяет оперативно задействовать ресурсы для ликвидации последствий.
Сейчас на месте работают комиссии по оценке ущерба. Специалистам предстоит зафиксировать масштаб разрушений и определить перечень восстановительных мероприятий.
Местные власти приступили к организации помощи жителям, чьи дома оказались повреждены. В приоритете — скорейший ремонт крыш и возобновление безопасного газоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча. Стихия затронула город Кушва, а также части Верхней Туры, посёлка Баранчинский и сёл Большая Лая и Малая Лая.
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