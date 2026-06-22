В Севастополе за день произошло 19 землетрясений

Ранее Бондарь сообщала ТАСС, что 22 июня в 30 км от побережья Севастополя в период с 05:09 мск до 14:07 мск было зафиксировано 10 землетрясений. Наиболее мощным был толчок в 08:48 мск магнитудой 4.4. Эпицентр был расположен на глубине 5 км. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе повреждений нет.