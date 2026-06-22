IHA: в Анталье нашли мертвым российского туриста

Тело мужчины было обнаружено местными жителями в саду трехэтажного дома в районе Гюзельоба. Вызванные на место полиция и медики констатировали смерть. Следственные органы опознали умершего как 51-летнего гражданина России Сергея Тремасова по найденному при нем паспорту.