IHA: в Анталье нашли мертвым российского туриста

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Российский турист обнаружен мертвым в саду жилого дома в Анталье. Как сообщает агентство IHA, 51-летний Сергей Тремасов прибыл на этот курорт 10 июня самолетом.
Тело мужчины было обнаружено местными жителями в саду трехэтажного дома в районе Гюзельоба. Вызванные на место полиция и медики констатировали смерть. Следственные органы опознали умершего как 51-летнего гражданина России Сергея Тремасова по найденному при нем паспорту.
Его тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия и установления точной причины смерти, как того требует местное законодательство.