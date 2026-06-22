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IHA: в Анталье нашли мертвым российского туриста

Тело мужчины обнаружили местные жители в саду трехэтажного дома в районе Гюзельоба.

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Российский турист обнаружен мертвым в саду жилого дома в Анталье. Как сообщает агентство IHA, 51-летний Сергей Тремасов прибыл на этот курорт 10 июня самолетом.

Тело мужчины было обнаружено местными жителями в саду трехэтажного дома в районе Гюзельоба. Вызванные на место полиция и медики констатировали смерть. Следственные органы опознали умершего как 51-летнего гражданина России Сергея Тремасова по найденному при нем паспорту.

Его тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия и установления точной причины смерти, как того требует местное законодательство.