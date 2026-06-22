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На Аляске разбился вертолет Береговой охраны США

На Аляске проводится спасательная операция в связи с крушением вертолета Береговой охраны США, сообщает служба.

Источник: AP 2024

«Береговая охрана США активно реагирует на сообщение о крушении вертолета MH-60 Jayhawk, произошедшем сегодня в Ситке, штат Аляска», — указывается в заявлении.

Причины произошедшего на данный момент не установлены.

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