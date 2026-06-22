Подростка оштрафовали за дропперство в Нижегородской области

Несовершеннолетний признал свою вину в полном объёме. При вынесении решения суд принял во внимание сведения о личности фигуранта, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Помимо штрафа, у подростка конфисковали в доход государства сотовый телефон — устройство использовалось при совершении противоправных действий.