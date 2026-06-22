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Подростка оштрафовали за дропперство в Нижегородской области

Помимо штрафа, у подростка конфисковали в доход государства сотовый телефон — устройство использовалось при совершении противоправных действий.

В Городецком округе суд вынес решение о назначении штрафа в размере 20 тысяч рублей несовершеннолетнему. Информацию об этом распространила пресс‑служба Нижегородского областного суда.

Согласно материалам дела, в октябре предыдущего года подросток приобрёл банковскую карту и получил доступ к сервису дистанционного банковского обслуживания. Впоследствии он передал эти данные знакомому для осуществления незаконных операций, за что получил денежное вознаграждение.

Несовершеннолетний признал свою вину в полном объёме. При вынесении решения суд принял во внимание сведения о личности фигуранта, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Помимо штрафа, у подростка конфисковали в доход государства сотовый телефон — устройство использовалось при совершении противоправных действий.

Ранее нижегородская прокуратура помогла пенсионеру вернуть похищенные деньги.