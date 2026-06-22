У берегов Севастополя зафиксировали 19 землетрясений за день

С утра понедельника у побережья Севастополя зарегистрировано около 19 подземных толчков. Последний из них, магнитудой 3,0, произошел в 21:18 мск и был ощутим для горожан. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.