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У берегов Севастополя зафиксировали 19 землетрясений за день

В Севастополе зафиксировали 19 землетрясений за день 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

С утра понедельника у побережья Севастополя зарегистрировано около 19 подземных толчков. Последний из них, магнитудой 3,0, произошел в 21:18 мск и был ощутим для горожан. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

«Произошло с утра 19 землетрясений. Последнее было зафиксировано в 21:18 мск, магнитуда составила 3.0. Оно было ощутимо жителями Севастополя. Это четвертое землетрясение за сегодня, которое ощущали севастопольцы», — сказала Бондарь для ТАСС.

22 июня в акватории у Севастополя с 05:09 до 14:07 мск регистрировали серия подземных толчков, всего насчитывалось 10 эпизодов. Пиковым стал удар в 08:48 мск силой 4,4 балла с очагом на глубине 5 км. Власти города доложили об отсутствии каких-либо повреждений инфраструктуры.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 22 июня общественный транспорт в регионе продолжит движение даже после объявления воздушной тревоги.

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