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Крокодил вцепился в рыбака, но мужчина сумел вырваться

Житель Малайзии едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки.

Житель Малайзии едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Как сообщает The Straits Times, мужчина сумел вырваться из пасти хищника и остался жив, несмотря на серьезные травмы.

Инцидент произошел 25 мая около четырех часов утра. Рыбак находился у воды и только успел забросить сеть, когда на него неожиданно напал крокодил.

По данным издания, рептилия попыталась утащить мужчину в воду. Однако пострадавший сумел ухватиться за скалу и оказал сопротивление, после чего освободился из зубов хищника.

В результате нападения мужчина получил перелом левой лодыжки, перелом пальца ноги и рваные раны на ногах. Его доставили в медицинское учреждение, где он ожидает хирургического вмешательства.

После происшествия к расследованию подключился Департамент дикой природы. Правоохранительные органы предупредили местных жителей о повышенной опасности в районе рек и рекомендовали не приближаться к воде в одиночку в темное время суток, особенно на рассвете и в сумерках.

Власти также рассматривают возможность отлова опасных рептилий. Для этого в районе нападения уже установлены специальные ловушки, а специалисты продолжают наблюдение за местностью, чтобы предотвратить новые инциденты с участием крокодилов.

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