Крокодил вцепился в рыбака, но мужчина сумел вырваться

Житель Малайзии едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Как сообщает The Straits Times, мужчина сумел вырваться из пасти хищника и остался жив, несмотря на серьезные травмы.
Инцидент произошел 25 мая около четырех часов утра. Рыбак находился у воды и только успел забросить сеть, когда на него неожиданно напал крокодил.
По данным издания, рептилия попыталась утащить мужчину в воду. Однако пострадавший сумел ухватиться за скалу и оказал сопротивление, после чего освободился из зубов хищника.
В результате нападения мужчина получил перелом левой лодыжки, перелом пальца ноги и рваные раны на ногах. Его доставили в медицинское учреждение, где он ожидает хирургического вмешательства.
После происшествия к расследованию подключился Департамент дикой природы. Правоохранительные органы предупредили местных жителей о повышенной опасности в районе рек и рекомендовали не приближаться к воде в одиночку в темное время суток, особенно на рассвете и в сумерках.
Власти также рассматривают возможность отлова опасных рептилий. Для этого в районе нападения уже установлены специальные ловушки, а специалисты продолжают наблюдение за местностью, чтобы предотвратить новые инциденты с участием крокодилов.
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