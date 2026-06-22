В Кушве ввели режим ЧС из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кушве Свердловской области после урагана, в результате которого пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. В городе повреждены кровли 89 частных домов, детского сада и школы, продолжаются восстановительные работы, сообщили в департаменте информационной политики региона.