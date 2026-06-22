В Кушве ввели режим ЧС из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кушве Свердловской области после урагана, в результате которого пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. В городе повреждены кровли 89 частных домов, детского сада и школы, продолжаются восстановительные работы, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«По предварительной информации, в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации. Водоснабжение восстановлено, но еще возможны кратковременные перебои. В частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб, для обеспечения безопасности газоснабжение временно отключено», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава региона, в Кушве пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы, еще двое проходят амбулаторное лечение. «Россети Урал» увеличили группировку сил и техники для восстановления электроснабжения.
Ранее ТАСС сообщал, что в Кушве в результате непогоды без электричества остались более 4 тыс. частных жилых домов. Власти организовали пункты временного размещения для жителей, чьи дома повреждены во время урагана, им оказывается необходимая помощь. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.