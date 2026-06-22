Вцепился в скалу и вырвался из пасти: Рыбак чудом уцелел при атаке крокодила

Как передаёт The Straits Times, Рыбаку удалось ухватиться за скалу и вырваться из зубов рептилии. В результате нападения мужчина получил серьёзные травмы: перелом левой лодыжки, перелом пальца ноги и рваные раны на ногах. Он был доставлен в больницу, где врачи готовят его к операции.