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В Москве мать девочки, находившейся с пьяными взрослыми, оштрафовали

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки, женщина находилась с пьяными взрослыми на трамвайной остановке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве рассказали, что в полицию поступила информация, что прохожая заметила на трамвайной остановке в центре Москвы пьяную пару с маленькой девочкой, которая капризничала.

Полицейские установили, что 5-летняя девочка воспитывается родственницей ее мамы. В тот день мама, взяв дочку с собой, отправилась в гости, где употребив спиртные напитки, попросила знакомую отвезти дочь домой.

«В настоящее время сотрудниками ПДН Отдела МВД России по району Замоскворечье города Москвы в отношении матери несовершеннолетней девочки составлен административный протокол по части1 статьи 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”, — говорится в канале ведомства на платформе “Макс”.

Правоохранители подчеркнули, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.