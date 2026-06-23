Молодой турист прыгнул в воду и остался навсегда парализован

Арди Баллиу прилетел на отдых в Испанию и через несколько дней отправился купаться с другом на пляж. Мужчина прыгнул в воду головой вперёд и не вынырнул на поверхность. Друг британца немедленно позвал отдыхающих на помощь. Очевидцы вытащили пострадавшего из воды, и он сообщил им, что не чувствует ног.