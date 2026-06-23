Жаловался на сердце — выставили за дверь: Близкие винят врачей в гибели российского туриста в Анталье

51-летний Сергей прибыл в Анталью 10 июня. Накануне местные жители заметили лежавшего без движения мужчину и вызвали полицию. По данным телеграм-канала, накануне пенсионеру МВД стало плохо с сердцем, и он обратился в больницу. Врачи отказались госпитализировать его и отпустили. Позже мужчина попытался снова прийти к медикам, но умер по дороге. Близкие погибшего рассказали, что врачи не оказали ему помощи в момент сердечного приступа.