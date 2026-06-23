На Камчатке в Авачинском заливе перевернулся катер с тремя людьми на борту

«Информация о происшествии поступила в службу “112” ночью 23 июня. По предварительным данным, трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Также он предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск не дал результатов, и женщина обратилась в экстренные службы. С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи», — говорится в сообщении.