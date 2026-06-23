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На Камчатке в Авачинском заливе перевернулся катер с тремя людьми на борту

В зону поисков вылетел вертолет, сообщает ГУ МЧС России по региону.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Катер, на котором, по предварительной информации, находились три человека, перевернулся в Авачинском заливе на Камчатке. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Информация о происшествии поступила в службу “112” ночью 23 июня. По предварительным данным, трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Также он предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск не дал результатов, и женщина обратилась в экстренные службы. С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в поисках задействован буксир «Капитан Мишин» морской спасательной службы. Морским спасательным подцентром всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на осуществление попутного поиска.

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