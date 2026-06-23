Катер с тремя рыбаками перевернулся у берегов Камчатки

Трое мужчин вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из них связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Он также предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск результатов не дал, и женщина обратилась в экстренные службы.