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Катер с тремя рыбаками перевернулся у берегов Камчатки

В Авачинском заливе у берегов Камчатки перевернулся катер с тремя рыбаками на борту. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Информация о происшествии поступила в службу «112» утром 23 июня по местному времени.

Источник: Life.ru

Спасатели выдвинулись на поиск троих рыбаков, которые перевернулись на катере у берегов Камчатки. Видео © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Трое мужчин вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из них связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Он также предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск результатов не дал, и женщина обратилась в экстренные службы.

С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. У спасателей есть всё необходимое для оказания помощи. К поискам также подключили буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы.

Морской спасательный подцентр дал радиограмму всем проходящим мимо судам с просьбой вести попутное наблюдение. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Поисковые работы продолжаются, о судьбе рыбаков пока не сообщается.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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