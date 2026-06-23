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На Камчатке перевернулся катер с тремя рыбаками, вертолёт вылетел на их поиски

Вертолет МЧС вылетел на поиски рыбаков с перевернувшегося катера на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

Вертолет Ми-8 авиации МЧС России вылетел для поиска троих мужчин, находившихся на перевернувшемся рыболовном судне у берегов Камчатки. Об этом проинформировало ГУ МЧС России по Камчатском краю.

По предварительной информации, трое мужчин отправились на рыбалку в Авачинский залив. Вскоре один из них связался по телефону с женой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина немедленно вызвала экстренные службы.

«С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи», — говорится в сообщении.

По уточнениям ведомства, специалисты контролируют ситуацию.

22 июня на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. За несколько дней до этого в регионе также произошли не менее 12 землетрясений за 1,5 часа.

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