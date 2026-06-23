Число обратившихся за медпомощью из-за смерча на Урале возросло до 15

За медпомощью из-за смерча в Кушве обратились 15 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«По информации службы скорой медицинской помощи, за помощью обратились 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время смерча в Кушве повреждения получили почти 100 домов.
«По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — заявили в департаменте.
В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что на дорогах задействованы регулировщики.
На территории Кушвы ввели режим ЧС. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия.
Напомним, в Свердловской области зафиксирован крупный смерч. Сначала торнадо заметили у населённого пункта Малая Лая, к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав мощь, смерч сместился в сторону Кушвы.
По словам экспертов, причиной возникновения смерча могли стать «резкие перепады направления и высоты ветра, спровоцировавшие вращение воздушных масс».