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Число обратившихся за медпомощью из-за смерча на Урале возросло до 15

За медпомощью из-за смерча в Кушве обратились 15 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Источник: Аргументы и факты

За медпомощью из-за смерча в Кушве обратились 15 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«По информации службы скорой медицинской помощи, за помощью обратились 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время смерча в Кушве повреждения получили почти 100 домов.

«По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — заявили в департаменте.

В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что на дорогах задействованы регулировщики.

На территории Кушвы ввели режим ЧС. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия.

Напомним, в Свердловской области зафиксирован крупный смерч. Сначала торнадо заметили у населённого пункта Малая Лая, к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав мощь, смерч сместился в сторону Кушвы.

По словам экспертов, причиной возникновения смерча могли стать «резкие перепады направления и высоты ветра, спровоцировавшие вращение воздушных масс».