На Аляске разбился вертолёт Береговой охраны США, ведётся спасательная операция

Причины инцидента пока остаются неизвестными. Для выяснения обстоятельств будет проведено расследование.
MH-60T Jayhawk — это американский средний спасательный вертолёт береговой охраны США, созданный на базе планера Navy H-60 Seahawk. Оснащённый двумя турбовальными двигателями T700-GE-401C, он развивает максимальную скорость около 333 км/ч и имеет дальность до 1300 км. Машина несёт комплекс поискового оборудования (РЛС, ИК-системы переднего обзора) и способна проводить спасательные операции в сложных метеоусловиях и ночью, поднимая на борт до шести носилок с пострадавшими.
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