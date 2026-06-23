Многодетная казахстанка погибла на глазах у детей

Семья зарабатывала на жизнь пошивом одеял и матрасов, и во дворе дома у них был небольшой цех. По словам очевидцев, сначала загорелся хлопок, а затем огонь охватил весь дом. Первыми на крики о помощи прибежали соседи. После пожара семья лишилась крыши над головой и осталась без заработка. Муж погибшей также получил ожоги ног, а пятерых сыновей и трех дочерей, которые остались без матери, на время приютили родственники. Они ждут помощи от местных властей.