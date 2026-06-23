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Двое граждан ФРГ пытались проехать из Польши в Россию с фальшивыми документами

Оба признали себя виновными и были оштрафованы, сообщила польская пограничная стража.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два гражданина ФРГ попытались проехать из Польши в Калининградскую область с фальшивыми водительскими удостоверениями. Об этом сообщила польская пограничная стража.

«19 июня сотрудники КПП “Безледы — Багратионовск” задержали 35-летнюю женщину, купившую водительские права через интернет за 1,5 тыс. евро. Днем позже в КПП “Гжехотки — Мамоново” был задержан 38-летний мужчина с поддельным итальянским удостоверением», — сообщила стража в X.

Как сообщили пограничники, оба гражданина признали себя виновными в предоставлении поддельных документов и были оштрафованы на 8 тыс. злотых, после чего продолжили путь в Россию «уже в качестве пассажиров».