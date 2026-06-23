У берегов Севастополя за день произошло 19 землетрясений

Днём ранее также наблюдалась неспокойная картина. Как ранее рассказывала Бондарь, 21 июня примерно в 30 км от побережья произошла серия из десяти землетрясений в интервале с 05:09 до 14:07 мск. Самый сильный толчок имел магнитуду 4.4. Его зафиксировали в 08:48, очаг располагался на глубине 5 км. Губернатор Михаил Развожаев сообщал об отсутствии разрушений и повреждений в Севастополе после того инцидента.