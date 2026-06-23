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В Воронеже при падении обломков ракет повреждены 10 многоквартирных домов

Поступило порядка 50 обращений о повреждении автомобилей.

ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. 10 многоквартирных домов получили повреждения при атаке ВСУ на Воронеже. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем канале в «Максе».

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Гусева, поступило порядка 50 обращений о повреждении машин.

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