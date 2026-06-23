На Камчатке строительный подрядчик вернет 765 млн рублей неотработанного аванса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск застройщика к генподрядчику по строительству жилого комплекса на ул. Тушканова в Петропавловске-Камчатском, взыскав неотработанный аванс в размере порядка 765 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в судебном органе.
«Суд взыскал с ООО “ИСК “АРКАДА” 764,7 млн руб. неотработанного аванса, 4,6 млн руб. задолженности за электроэнергию и 4,3 млн руб. госпошлины. Общая сумма — 773,7 млн рублей”, — рассказали в суде.
Уточняется, что заказчик — ООО «СЗ “ОЛИМП-КАМЧАТКА” — заключил договор с генподрядчиком 14 июня 2023 года. Цена договора — 14,7 млрд рублей, срок окончания работ — 31 декабря 2027 года. Заказчик перечислил аванс в размере 3,09 млрд рублей. Генподрядчик систематически нарушал график. В марте 2025 года подрядчик сообщил об отсутствии денег на материалы и задолженности по зарплате. Заказчик попытался расторгнуть договор по соглашению сторон. Генподрядчик согласился, но позже выдвинул новые условия, связанные с поручительством по кредитам в ВТБ. 1 октября 2025 года застройщик отказался от договора в одностороннем порядке и обратился в суд.