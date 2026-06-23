На Камчатке строительный подрядчик вернет 765 млн рублей неотработанного аванса

Уточняется, что заказчик — ООО «СЗ “ОЛИМП-КАМЧАТКА” — заключил договор с генподрядчиком 14 июня 2023 года. Цена договора — 14,7 млрд рублей, срок окончания работ — 31 декабря 2027 года. Заказчик перечислил аванс в размере 3,09 млрд рублей. Генподрядчик систематически нарушал график. В марте 2025 года подрядчик сообщил об отсутствии денег на материалы и задолженности по зарплате. Заказчик попытался расторгнуть договор по соглашению сторон. Генподрядчик согласился, но позже выдвинул новые условия, связанные с поручительством по кредитам в ВТБ. 1 октября 2025 года застройщик отказался от договора в одностороннем порядке и обратился в суд.