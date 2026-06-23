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Транспортная прокуратура расследует происшествие с катером на Камчатке

По предварительным данным, судно перевернулось.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура на Камчатке устанавливает обстоятельства происшествия с катером в Авачинском заливе, который, по предварительной информации, перевернулся. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, вечером 22 июня перевернулось маломерное судно с мотором с тремя мужчинами на борту. Они следовали из порта Петропавловск-Камчатский в Авачинский залив на рыбалку. Местонахождение судна и пассажиров не установлено, проводится поисково-спасательная операция.

«Камчатской транспортной прокуратурой ситуация поставлена на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщает ведомство.