Транспортная прокуратура расследует происшествие с катером на Камчатке

По предварительной информации, вечером 22 июня перевернулось маломерное судно с мотором с тремя мужчинами на борту. Они следовали из порта Петропавловск-Камчатский в Авачинский залив на рыбалку. Местонахождение судна и пассажиров не установлено, проводится поисково-спасательная операция.