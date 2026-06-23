СМИ: Российский полицейский умер в Анталье после отказа врачей госпитализировать

Россиянка умерла после того, как выпила одно из самых популярных вин на Бали, в котором содержался метанол. Женщина почти месяц провела в коме, ей констатировали смерть мозга — по словам врачей, это необратимое состояние. До этого от метанола на Бали умерло еще несколько россиян. По данным международных исследований, в Индонезии чаще всего в мире происходит отравление алкоголем. В чем опасность этого вина и как избежать трагедии на курорте, разбиралась «Вечерняя Москва».