СМИ: Российский полицейский умер в Анталье после отказа врачей госпитализировать

Российский полицейский, находившийся на отдыхе в турецкой Анталье, скончался после того, как местные врачи отказались его госпитализировать. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Telegram-канал Mash.
51-летний Сергей прибыл в Анталью 10 июня из Магнитогорска. Накануне ему стало плохо с сердцем, он обратился в больницу, однако врачи отказали в госпитализации и отпустили. Позже мужчина попытался снова прийти к врачам, но умер по дороге. Местные жители заметили его лежащим без движения в районе Гюзелоба округа Муратпаша и вызвали полицию.
По данным источника, Сергей отработал в органах 30 лет, вышел на пенсию три года назад и ежегодно приезжал в Турцию на отдых, говорится в сообщении.
Россиянка умерла после того, как выпила одно из самых популярных вин на Бали, в котором содержался метанол. Женщина почти месяц провела в коме, ей констатировали смерть мозга — по словам врачей, это необратимое состояние. До этого от метанола на Бали умерло еще несколько россиян. По данным международных исследований, в Индонезии чаще всего в мире происходит отравление алкоголем. В чем опасность этого вина и как избежать трагедии на курорте, разбиралась «Вечерняя Москва».