Два миллиона пчёл вырвались на свободу после жёсткого ДТП с грузовиком

Инцидент произошёл в округе Ориндж. Фотографии с места происшествия опубликовала сотрудница компании Queen Bee Supply Кристи Рэй. На снимках запечатлены пчеловоды, спасатели и представители экстренных служб, которые совместно занимались ликвидацией последствий инцидента и обеспечением безопасности в районе аварии.
По данным службы экстренной помощи, удалось перенести около 75% груза из перевернувшегося прицепа. Ульи перевозят на местную медовую ферму, где их разместят после завершения спасательных работ. Власти попросили жителей ближайших кварталов не приближаться к месту происшествия и соблюдать осторожность до полного открытия дорог.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.