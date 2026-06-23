Два миллиона пчёл вырвались на свободу после жёсткого ДТП с грузовиком

По данным службы экстренной помощи, удалось перенести около 75% груза из перевернувшегося прицепа. Ульи перевозят на местную медовую ферму, где их разместят после завершения спасательных работ. Власти попросили жителей ближайших кварталов не приближаться к месту происшествия и соблюдать осторожность до полного открытия дорог.