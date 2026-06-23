В Приморье третий день продолжаются поиски пропавшего вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Поисковая операция возобновилась в Тернейском округе Приморья утром 23 июня — продолжаются попытки обнаружить с воздуха место аварийной посадки или крушения вертолета Robinson R44. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Да, поиски возобновили», — ответили на вопрос корреспондента в пресс-службе прокуратуры.
Пропавший в Приморье вертолет авиакомпании «Гранат» выполнял лесопатрулирование. 21 июня он вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В 12:00 [05:00 мск] экипаж не вышел на связь. В первый день поисками занимались вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолетные услуги» со спасателями на борту и два вертолета авиакомпании «Гранат», на второй день в операции также участвовали три воздушных судна.
В администрации Тернейского муниципального округа пояснили, что местных жителей, которые могли видеть или слышать вертолет, тоже попросили поделиться сведениями, чтобы сузить район поисков. Обследуемая территория является обширной и труднодоступной.