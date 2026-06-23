В Приморье третий день продолжаются поиски пропавшего вертолета

Пропавший в Приморье вертолет авиакомпании «Гранат» выполнял лесопатрулирование. 21 июня он вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В 12:00 [05:00 мск] экипаж не вышел на связь. В первый день поисками занимались вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолетные услуги» со спасателями на борту и два вертолета авиакомпании «Гранат», на второй день в операции также участвовали три воздушных судна.