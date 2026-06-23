Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно с тремя рыбаками перевернулось у берегов Камчатки, начались поиски

На Камчатке перевернулось маломерное судно с тремя мужчинами на борту, их местонахождение неизвестно. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила Камчатская транспортная прокуратура.

На Камчатке перевернулось маломерное судно с тремя мужчинами на борту, их местонахождение неизвестно. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила Камчатская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 22 июня. Мужчины следовали из порта Петропавловск-Камчатский в Авачинский залив на рыбалку. Судно с мотором перевернулось, поисково-спасательная операция продолжается.

Камчатская транспортная прокуратура поставила ситуацию на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Причиной происшествия мог стать перевес — лодка рассчитана всего на 10 человек. Компания-организатор тура принадлежит супруге бывшего чиновника. Женщина ранее выдвигалась на пост министра туризма Бурятии. Главное о трагедии и ее возможных причинах — в материале «Вечерней Москвы».