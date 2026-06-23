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«Уснула»: Жительница Подмосковья, оставившая ребёнка на жаре, оправдалась перед следователями

Жительница подмосковных Котельников, которая оставила младенца на жаре, дала показания следователям. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, женщина оправдалась тем, что уснула.

Источник: Life.ru

Допрос жительницы Подмосковья, которая оставила ребёнка на жаре. Видео © Telegram / СК Подмосковья.

Фигурантка дела об оставлении ребёнка в опасности рассказала, что вышла на прогулку вместе с мужем. По её словам, супруги встретили знакомых, а младенец всё это время находился рядом в коляске. Отвечая на вопрос о том, почему ребёнок продолжал плакать, подозреваемая заявила, что уснула возле карьера.

После произошедшего семью поставили на учёт в органах профилактики, возбуждено уголовное дело об оставлении ребёнка в опасности. Следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, в Котельниках двухмесячный ребёнок оказался в больнице после длительного пребывания под палящим солнцем. Прохожие заметили детскую коляску, оставленную без присмотра на открытом участке, и обратились в экстренные службы. Приехавшие медики осмотрели ребёнка и приняли решение о госпитализации. У младенца диагностировали тепловой удар, его состояние оценивается как средней тяжести.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.