«Уснула»: Жительница Подмосковья, оставившая ребёнка на жаре, оправдалась перед следователями

Фигурантка дела об оставлении ребёнка в опасности рассказала, что вышла на прогулку вместе с мужем. По её словам, супруги встретили знакомых, а младенец всё это время находился рядом в коляске. Отвечая на вопрос о том, почему ребёнок продолжал плакать, подозреваемая заявила, что уснула возле карьера.