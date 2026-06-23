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Два человека пострадали при падении лифта на стройке в Басманном районе Москвы

В столице два человека пострадали при падении лифта на стройке в Басманном районе. Об этом сообщает АГН «Москва».

«Падение лифта произошло на стройке жилого комплекса по адресу: ЦАО, Басманный район, Сёменовская набережная, д. 3/13, корп. 2», — заявил источник агентства.

Пострадавших госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Медики квалифицируют их состояние как тяжёлое.

Ранее в Оренбурге в многоквартирном доме упала лифтовая кабина. В результате пострадали три человека.

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