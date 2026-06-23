Граждане ФРГ пытались въехать в Россию из Польши по фальшивым документам

Польские пограничники задержали двоих немецких граждан, которые пытались проехать из Польши в Калининградскую область, имея фальшивые водительские удостоверения, сообщила польская Пограничная стража Польши.
Речь идёт о 35-летней женщине и 38-летнем мужчине, которые пересекали границу в разные дни. Первый инцидент произошёл 19 июня на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Безледы — Багратионовск». Пограничники остановили женщину, которая купила фиктивное водительское удостоверение через интернет.
«Днём позже в КПП “Гжехотки — Мамоново” был задержан 38-летний мужчина с поддельным итальянским удостоверением», — отмечается на странице польского ведомства в социальной сети X*.
Пограничная стража уточнила, что оба водителя признали свою вину в предоставлении поддельных документов. Задержанных оштрафовали на 8 тыс. злотых и отпустили. После этого они направились в Россию «в качестве пассажиров».
Напомним, ранее газета Daily Mail написала, что во Франции правоохранительные органы раскрыли деятельность группы лже-таксистов, которые похитили у туристов около 680 тысяч евро. Преступники использовали поддельные платежные терминалы и скрывали от пассажиров реальные суммы списаний.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.