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На Камчатке нашли перевернувшийся катер без людей на борту

В МЧС сообщили, что акваторию напротив бухт Вилючинской и Жировой обследовали с воздуха, но рыбаков не нашли.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели в Камчатском крае нашли перевернувшийся катер без людей на борту. Ранее велись поиски перевернувшегося судна, на котором находились, по предварительным данным, трое рыбаков, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ведущие поиск на вертолете Ми-8, обнаружили перевернувшийся катер. Людей на судне не было. С воздуха была обследована акватория напротив бухт Вилючинской и Жировой. К сожалению, рыбаки обнаружены не были», — говорится в сообщении.

Ночью 23 июня один из рыбаков сообщил, что катер перевернулся. После безуспешных ночных поисков утром на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ, а также был задействован буксир «Марлин». Проходящие мимо суда ориентированы на попутный поиск.

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