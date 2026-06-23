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Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре извинился перед семьёй погибшей

Обвиняемый в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре выступил в суде с обращением к семье погибшей женщины. Он извинился перед родными убитой.

Источник: Life.ru

«Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей», — сказал 19-летний обвиняемый.

В ходе пояснений обвиняемый попытался описать своё состояние, утверждая, что его психика не была устойчивой и сформировавшейся. Он также сообщил, что проявлял интерес к историям о людях, совершавших массовые убийства.

Напомним, 19-летний житель Краснодара с мачете напал на посетителей МФЦ в ТЦ West Mall на улице Западный Обход 20 июня. Также у него при себе было СВУ. В результате погибла женщина, пострадали несколько человек. Боец СВО, находившийся в торговом центре, обезвредил нападавшего и помог эвакуировать людей. Злоумышленнику предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара работала стоматологом, у неё остались двое маленьких сыновей. Накануне суд отправил нападавшего в СИЗО.

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