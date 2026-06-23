Браконьер в Хабаровском крае заплатит 820 тыс рублей за 3,8 кг чёрной икры

— Осетровые занесены в Красную книгу России, как находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот их дериватов запрещен. Природоохранный прокурор обратился с в суд иском о взыскании ущерба. Суд взыскал с жителя компенсацию за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.