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Браконьер в Хабаровском крае заплатит 820 тыс рублей за 3,8 кг чёрной икры

По словам жителя Николаевского района, деликатес он нашёл на берегу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевском районе суд взыскал с жителя села Иннокентьевка 820 тысяч рублей за незаконно добытые 3,8 кг черной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам подсудимого, деликатес он нашел на берегу Амура и забрал домой. Ущерб государству оценен в 820 тысяч рублей. Ранее он привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов.

— Осетровые занесены в Красную книгу России, как находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот их дериватов запрещен. Природоохранный прокурор обратился с в суд иском о взыскании ущерба. Суд взыскал с жителя компенсацию за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, браконьеры из Хабаровска отправились в колонию за 775 кг чёрной икры.