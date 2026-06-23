Двое детей пострадали в ДТП во дворах Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре за один день двое детей попали в ДТП во дворовых территориях. Оба случая произошли при нарушении правил дорожного движения несовершеннолетними, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Первое ДТП случилось 22 июня в 16:40 у дома 57/3 по проспекту Победы. По предварительным данным, семилетний велосипедист врезался в двигавшийся по двору автомобиль Toyota Land Cruiser Prado под управлением 68-летнего водителя. Ребёнок получил незначительные ушибы.
Позже, в 19:45, ещё одно ДТП произошло у дома 15/3 на Магистральном шоссе: 11-летний мальчик перебегал дорогу от детской площадки к подъезду и ударился о переднее правое крыло автомобиля Toyota Aqua, которым управлял 23-летний водитель. Несовершеннолетний пешеход получил незначительные травмы, его госпитализировали.
Материалы по фактам нарушений ПДД направят в ПДН для профилактической работы с семьями. Родителям может грозить штраф по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В Госавтоинспекции напомнили родителям, что детям нужно ежедневно объяснять правила безопасного поведения на дороге. Водителей также призвали быть особенно внимательными во дворах, где в любой момент из-за припаркованных машин или с детской площадки может выбежать ребёнок.