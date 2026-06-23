Двое детей пострадали в ДТП во дворах Комсомольска-на-Амуре

В Госавтоинспекции напомнили родителям, что детям нужно ежедневно объяснять правила безопасного поведения на дороге. Водителей также призвали быть особенно внимательными во дворах, где в любой момент из-за припаркованных машин или с детской площадки может выбежать ребёнок.