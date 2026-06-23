На Камчатке обнаружили пустой перевернутый катер пропавших рыбаков

Напомним, ранее в Авачинском заливе у берегов Камчатки перевернулся катер с тремя рыбаками на борту. Трое мужчин вышли на рыбалку, и через некоторое время один из них сообщил супруге по радиостанции об инциденте. Женщина обратилась в службу «112» после того, как самостоятельные поиски, организованные товарищами пропавших, не дали результатов. С наступлением светлого времени суток к поискам подключили вертолёт Ми-8 МЧС России и буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой вести попутное наблюдение.