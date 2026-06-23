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Туристический автобус с приморцами столкнулся с экскаватором в Китае

Сразу после аварии туристов доставили в местную больницу для осмотра.

Источник: Аргументы и факты

Туристический автобус с приморцами попал в ДТП с экскаватором в приграничном китайском городе Хуньчунь. В автобусе находились российские туристы, их доставили в местные больницы для осмотра и помощи.

По предварительным данным, автобус следовал из Яньцзи в Хуньчунь и столкнулся с экскаватором, который выезжал на дорогу сбоку. От удара у автобуса деформировалась кабина и были выбиты боковые стёкла с правой стороны.

По информации от туроператора, серьёзно пострадавших нет: некоторые пассажиры получили лёгкие травмы, в основном царапины от битого стекла.

Представители компании, организовавшей поездку, подтвердили, что автобус шёл по рейсовому маршруту, а пострадавшим оказывают необходимую поддержку.