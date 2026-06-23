Туристический автобус с приморцами столкнулся с экскаватором в Китае

Туристический автобус с приморцами попал в ДТП с экскаватором в приграничном китайском городе Хуньчунь. В автобусе находились российские туристы, их доставили в местные больницы для осмотра и помощи.
По предварительным данным, автобус следовал из Яньцзи в Хуньчунь и столкнулся с экскаватором, который выезжал на дорогу сбоку. От удара у автобуса деформировалась кабина и были выбиты боковые стёкла с правой стороны.
По информации от туроператора, серьёзно пострадавших нет: некоторые пассажиры получили лёгкие травмы, в основном царапины от битого стекла.
Представители компании, организовавшей поездку, подтвердили, что автобус шёл по рейсовому маршруту, а пострадавшим оказывают необходимую поддержку.