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На Камчатке нашли перевернувшийся катер пропавших рыбаков

Спасатели на Камчатке обнаружили в воде катер, на котором в Авачинский залив отправились пропавшие рыбаки.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели на Камчатке нашли перевернувшийся катер рыбаков, которые пропали без вести, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Лодка, на которой, по предварительным данным, находились трое мужчин, перевернулась в Авачинском заливе ночью 23 июня. Один из них сообщил о случившемся по телефону супруге.

На место вылетел вертолет Ми-8. Кроме того, для поисков был задействован буксир Морской спасательной службы «Капитан Мишин». Людей на найденной лодке не оказалось.

«С воздуха была обследована акватория напротив бухт Вилючинской и Жировой. К сожалению, рыбаки обнаружены не были», — уточнило региональное управление МЧС в своём канале на платформе «Макс».

В ведомстве отметили, что в районе, где ведутся поиски, продолжают работать волонтёры и буксир.

Напомним, 19 мая на озере Байкал перевернулся катер с людьми. Это произошло в 30 метрах от берега в местности Черепаха на территории Бурятии. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.

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