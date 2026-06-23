На Камчатке нашли перевернувшийся катер пропавших рыбаков

Спасатели на Камчатке нашли перевернувшийся катер рыбаков, которые пропали без вести, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Лодка, на которой, по предварительным данным, находились трое мужчин, перевернулась в Авачинском заливе ночью 23 июня. Один из них сообщил о случившемся по телефону супруге.
На место вылетел вертолет Ми-8. Кроме того, для поисков был задействован буксир Морской спасательной службы «Капитан Мишин». Людей на найденной лодке не оказалось.
«С воздуха была обследована акватория напротив бухт Вилючинской и Жировой. К сожалению, рыбаки обнаружены не были», — уточнило региональное управление МЧС в своём канале на платформе «Макс».
В ведомстве отметили, что в районе, где ведутся поиски, продолжают работать волонтёры и буксир.
Напомним, 19 мая на озере Байкал перевернулся катер с людьми. Это произошло в 30 метрах от берега в местности Черепаха на территории Бурятии. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.