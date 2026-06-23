В МВД рассказали, как мошенники склоняют новосибирцев к преступлениям

Мошенники всё чаще используют психологическое давление, чтобы превращать своих жертв в соучастников преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Аферисты дистанционно, через звонки и манипуляции, вводят людей в состояние страха или эмоциональной зависимости и подстрекают к противоправным действиям.