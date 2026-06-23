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В МВД рассказали, как мошенники склоняют новосибирцев к преступлениям

По данным полиции, жертвам предлагают поджигать банки, офисы операторов связи и транспорт, оформлять банковские продукты на подставных лиц.

Источник: Freepik

Мошенники всё чаще используют психологическое давление, чтобы превращать своих жертв в соучастников преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Аферисты дистанционно, через звонки и манипуляции, вводят людей в состояние страха или эмоциональной зависимости и подстрекают к противоправным действиям.

По данным полиции, жертвам предлагают поджигать банки, офисы операторов связи и транспорт, оформлять банковские продукты на подставных лиц, участвовать в незаконных финансовых операциях или становиться курьерами для перевозки денег и ценностей.

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков или спецслужб, и сообщают о несуществующих уголовных делах или угрозах хищения средств.