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Пожар на заправке в Актобе: владелец в ИВС, пострадавший в реанимации

22 июня появилась новая информация о последствиях пожара на автозаправочной станции в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ночью 19 июня 2026 года три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них дети. Один пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас состояние 54-летнего мужчины остается стабильно тяжелым. У него ожоги 45% поверхности тела, передает «24.KZ». Со слов заведующей отделением реанимации городской многопрофильной больницы № 1 Галины Амировой, проводится полный комплекс интенсивной терапии, необходимый при данном заболевании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Владелец автогазозаправочной станции водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В Шымкенте заживо сгорела 39-летняя мама восьмерых детей.