Десять многоэтажных и шесть частных домов повреждены в Воронеже из-за атаки ВСУ

Десять многоквартирных домов оказались повреждены в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, в зданиях выбиты стекла, посечены фасады.
«В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — уточнил глава региона.
По последним данным, повреждения получили также около 50 автомобилей.
Напомним, в понедельник в Воронежской области была объявлена угроза ракетной атаки. Позднее Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над столицей региона несколько «высокоскоростных воздушных целей».
В результате удара получило повреждение промышленное предприятие в левобережной части города. Там возник пожар. Огонь уже потушили, идет разбор конструкций.
Жертвами атаки ВСУ стали пять человек. Несколько десятков горожан обратились в медицинские учреждения. Сейчас большая часть из них отпущена домой.
Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим при атаке. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Те, кто получил серьезные ранения, получат по 300 тысяч.