В Братске 18-летняя девушка попалась на уловку с фальшивыми курсами дизайна

Большинство из них не открывались, но в итоге одна страница все же загрузилась. Девушка ввела личные данные и увидела уведомление о том, что учеба оплачена. Радость быстро сменилась шоком, когда на электронную почту пришел договор от банка с графиком погашения кредита. Поняв, что вместо учебы получила долг, девушка пошла в полицию, рассказывают в пресс-службе ведомства.