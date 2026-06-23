В Приморье осудили капитана и директора компании за гибель студента на судне

Следствие и суд установили, что студента третьего курса направили на практику. Однако вместе с другими учащимися его трудоустроили по трудовому договору матросом, хотя необходимых знаний и навыков для такой работы у них не было. 10 ноября 2022 года судно вышло в рейс в немореходном состоянии, экипаж не имел надлежащей квалификации, а людей не обеспечили защитными касками.