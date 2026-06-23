Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье осудили капитана и директора компании за гибель студента на судне

Вместе с другими учащимися его трудоустроили по трудовому договору матросом.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор троим фигурантам уголовного дела о гибели студента Керченского морского колледжа. Трагедия произошла в ноябре 2022 года в Японском море во время производственной практики на судне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Следствие и суд установили, что студента третьего курса направили на практику. Однако вместе с другими учащимися его трудоустроили по трудовому договору матросом, хотя необходимых знаний и навыков для такой работы у них не было. 10 ноября 2022 года судно вышло в рейс в немореходном состоянии, экипаж не имел надлежащей квалификации, а людей не обеспечили защитными касками.

19 ноября 2022 года студент находился на палубе судна южнее острова Аскольд в районе ЗАТО Фокино и выполнял работы по выборке канатов. Произошел обрыв каната, после чего молодой человек получил удар, потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. От полученной травмы он скончался на месте.

Суд признал генерального директора компании, капитана судна и старшего мастера добычи виновными в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека. Директору назначили 2 года 6 месяцев колонии общего режима, мастеру добычи — 1 год 6 месяцев колонии, капитан, признавший вину, получил 2 года условно с испытательным сроком.