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На Камчатке ищут людей с перевернувшегося катера

В ночь на 23 июня у берегов Петропавловска-Камчатского опрокинулся катер с находившимися на борту людьми, сообщили «Ъ» в МЧС Камчатского края.

В ночь на 23 июня у берегов Петропавловска-Камчатского опрокинулся катер с находившимися на борту людьми, сообщили «Ъ» в МЧС Камчатского края.

«По предварительным данным, трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Также он предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски», — сообщило ведомство.

Самостоятельный поиск не дал результатов, и женщина обратилась в экстренные службы. Утром 23 июня в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. В поисках задействован буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы. Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на попутный поиск.

Позднее МЧС уточнило, что спасатели обнаружили перевернувшийся катер, но людей на нем не было.

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