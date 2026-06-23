На Камчатке ищут людей с перевернувшегося катера

«По предварительным данным, трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Также он предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски», — сообщило ведомство.