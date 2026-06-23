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Двое осуждённых дали взятку 200 тыс рублей сотруднику колонии в Хабаровском крае

Деньги предназначались за перевод на более мягкий вид наказания.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае за взятку предстанут перед судом двое осужденных, отбывающих наказание в колонии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Находясь в местах лишения свободы, обвиняемые, по версии следствия, с января по март 2024 года через посредника передали начальнику отдела колонии по 100 тысяч рублей каждый за то, чтобы им согласовали замену неотбытой части наказания на более мягкий вид, а также за то, чтобы за нарушения не наступали последствия.

— Завершено расследование уголовных дел по обвинению двух осужденных в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ), они направлены в суд для рассмотрения. Уголовные дела в отношении должностного лица и посредника во взяточничестве находятся в производстве, — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, врач в Хабаровском крае заплатит 1 млн рублей за продажу фальшивого больничного.