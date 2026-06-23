Двое осуждённых дали взятку 200 тыс рублей сотруднику колонии в Хабаровском крае

Находясь в местах лишения свободы, обвиняемые, по версии следствия, с января по март 2024 года через посредника передали начальнику отдела колонии по 100 тысяч рублей каждый за то, чтобы им согласовали замену неотбытой части наказания на более мягкий вид, а также за то, чтобы за нарушения не наступали последствия.