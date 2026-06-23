В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА отменена в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом говорится в сообщениях властей.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.
Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин в Telegram-канале также сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.
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