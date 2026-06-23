Редкое явление: Сейсмолог предупредил о неочевидной опасности землетрясений в Крыму

Напомним, 22 июня на полуострове были отмечены подземные колебания, которые вызвали обеспокоенность у местных жителей. Так, у побережья Севастополя с утра понедельника сейсмологи насчитали 19 землетрясений. Как уточнила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь, последние толчки зарегистрировали в 21:18 по московскому времени. Магнитуда достигла отметки 3.0.