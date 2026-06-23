В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 1,4 тыс. га

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Лесные пожары по состоянию на утро действуют на территории Якутии на площади свыше 1,4 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного бюджетного учреждения республики «Якутская база авиационной охраны лесов» (ГБУ «Авиалесоохрана»).