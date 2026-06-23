В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 1,4 тыс. га

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Лесные пожары по состоянию на утро действуют на территории Якутии на площади свыше 1,4 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного бюджетного учреждения республики «Якутская база авиационной охраны лесов» (ГБУ «Авиалесоохрана»).
«По оперативным данным текущего дня, действуют 9 лесных пожаров на общей площади 1 438,4 га. Продолжаются работы по тушению по 5 лесным пожарам на общей площади 322,4 га на территории Сунтарского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Усть-Майского и Таттинского районов», — сообщили в пресс-службе.
Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов — в Среднеколымском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Таттинском, Момском, Ленском, Жиганском, Оленекском, Нерюнгринском, Чурапчинском, Усть-Майском, Мегино-Кангаласском, Абыйском улусах.
Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В регионе с 8 мая начался пожароопасный сезон.