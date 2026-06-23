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Вертолет МЧС вернулся после поиска рыбаков в бухте на Камчатке

Поиск продолжается, сообщили в краевом Министерстве по ЧС.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России вернулся после поисков рыбаков с перевернувшегося катера в Авачинском заливе, сообщили ТАСС в краевом Министерстве по ЧС.

Катер, на котором, по предварительной информации, находились три человека, перевернулся в Авачинском заливе на Камчатке вечером 22 июня. Возбуждено уголовное дело.

«С воздуха, в 10 км от береговой линии бухты Жировая наблюдают нос затонувшей лодки, людей на ней не обнаружено. Та эта лодка или нет — устанавливается. Вертолет вернулся. Поиск продолжается», — рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что на усиление группировки вышел катер «Марлин». «По погоде будут приниматься решения о конфигурации поисков», — рассказали в МинЧС по региону.

Как сообщили ТАСС в краевой прокуратуре, Камчатская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Восточным МСУТ СК России. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

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